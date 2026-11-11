Зеленский обсудил в Дании производство морских дронов, радаров и системы Freyja

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с королём, кронпринцем и премьер-министром Дании встретился с представителями около 70 датских компаний. В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в оборонной и экономической сферах, в частности совместное производство морских беспилотников, радиолокационного оборудования и компонентов для будущей системы Freyja.

Помимо военных технологий, участники встречи рассмотрели проекты в сферах логистики и зеленой энергетики. Глава государства отметил вклад предприятий, которые работают в Украине десятилетиями, несмотря на полномасштабную войну, и подчеркнул готовность датского бизнеса увеличивать объемы инвестиций в украинскую экономику.

Одним из направлений сотрудничества остается оборонная промышленность. В частности, во время встречи речь шла о морских беспилотных системах, радиолокационном оборудовании и элементах будущей системы Freyja. В то же время президент не уточнил, какие именно компоненты планируется производить при участии датских предприятий и на каком этапе находятся соответствующие проекты.

Источник: Пресс-служба Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.

Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».

Ранее Зеленский прибыл в Данию и анонсировал новый пакет помощи для обороны Украины.

Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября.

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