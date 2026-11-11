Зеленский объяснил, чего на самом деле добивается Россия под видом гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что разговоры России о гарантиях безопасности не имеют ничего общего с подлинным стремлением к миру.

По его словам, на протяжении десятилетий Москва регулярно начинала войны или применяла военную силу против других государств, поэтому ее заявления о собственной безопасности вызывают сомнения.

Зеленский считает, что Кремль стремится сохранить возможность вмешиваться в дела других стран, беспрепятственно применять силу и не допустить поддержки свободы внутри самой России.

Он также заявил, что Путин пытается сохранить личную власть и передать следующим поколениям империалистические взгляды.

Источник: Владимир Зеленский