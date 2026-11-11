Зеленский объяснил, чего на самом деле добивается Россия под видом гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский заявил, что разговоры России о гарантиях безопасности не имеют ничего общего с подлинным стремлением к миру.
По его словам, на протяжении десятилетий Москва регулярно начинала войны или применяла военную силу против других государств, поэтому ее заявления о собственной безопасности вызывают сомнения.
Зеленский считает, что Кремль стремится сохранить возможность вмешиваться в дела других стран, беспрепятственно применять силу и не допустить поддержки свободы внутри самой России.
Он также заявил, что Путин пытается сохранить личную власть и передать следующим поколениям империалистические взгляды.
Источник: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с королем, кронпринцем и премьер-министром Дании встретился с представителями около 70 датских компаний. В ходе мероприятия стороны обсудили расширение оборонного и экономического сотрудничества, в частности совместное производство морских беспилотников, радиолокационного оборудования и компонентов для будущей системы Freyja.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.
Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».