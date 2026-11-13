Россияне нанесли более 50 ударов по Сумской области, есть погибшие и раненый

Российские войска в течение суток, с утра 12 по утро 13 ноября, нанесли более 50 ударов по 25 населенным пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате обстрелов двое человек погибли, еще один человек получил ранения.

В Середино-Будской общине в результате удара российского беспилотника погибли двое мужчин в возрасте 57 и 47 лет. В Сумской общине в результате атаки БПЛА пострадал 56-летний мужчина.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Российские войска применяли артиллерию, беспилотники, в частности FPV-дроны, а также управляемые авиационные бомбы.

В результате российских атак повреждениям и разрушениям подверглись жилые дома, транспорт, помещения и объекты гражданской инфраструктуры.

В частности:

В Сумской общине повреждены транспортное средство и дорожное покрытие.

В Поповской общине были повреждены многоквартирный жилой дом, частные домовладения, нежилые помещения, техника и объекты гражданской инфраструктуры.

В Кролевецкой общине повреждены помещения кафе и объект гражданской инфраструктуры.

В Глуховской общине уничтожены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобиль.

В Середино-Будской общине уничтожены частные жилые дома. Повреждения получили еще один частный жилой дом, нежилое помещение, объекты гражданской инфраструктуры и мотоцикл.

В Шосткинской общине повреждены нежилое помещение и объект гражданской инфраструктуры.

В Есманьской общине уничтожен частный жилой дом.

В Зноб-Новгородской общине повреждены частные жилые дома.

В Свесской общине поврежден частный жилой дом.

В Ямпольской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В Шалыгинской общине повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.

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