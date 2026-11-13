Росіяни завдали понад 50 ударів по Сумщині, є загиблі та поранений

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Російські війська протягом доби, з ранку 12 до ранку 13 листопада, завдали понад 50 ударів по 25 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинули двоє чоловіків віком 57 і 47 років. У Сумській громаді через атаку БПЛА постраждав 56-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, безпілотники, зокрема FPV-дрони, а також керовані авіаційні бомби.

Унаслідок російських атак пошкоджень і руйнувань зазнали житлові будинки, транспорт, приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема:

У Сумській громаді пошкоджені транспортний засіб і дорожнє покриття.

У Попівській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок, приватні домоволодіння, нежитлові приміщення, техніка та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Кролевецькій громаді пошкоджені приміщення кафе та об'єкт цивільної інфраструктури.

У Глухівській громаді знищені приватний житловий будинок і господарські споруди. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та автомобіль.

У Середино-Будській громаді знищені приватні житлові будинки. Пошкоджень зазнали ще один приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури та мотоцикл.

У Шосткинській громаді пошкоджені нежитлове приміщення та об'єкт цивільної інфраструктури.

В Есманьській громаді знищений приватний житловий будинок.

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджені приватні житлові будинки.

У Свеській громаді пошкоджений приватний житловий будинок.

У Ямпільській громаді пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

У Шалигинській громаді пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

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