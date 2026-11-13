俄军对苏梅州发动了50多次袭击，造成人员死亡和受伤

11月12日清晨至13日清晨的24小时内，俄军对苏梅州14个地方社区的25个居民点发动了50多次袭击。袭击导致两人死亡，另有1人受伤。

在塞雷迪诺-布德斯基社区，两名年龄分别为57岁和47岁的男子因俄罗斯无人机袭击丧生。在苏姆斯基社区，一名56岁的男子在无人机袭击中受伤。

苏姆区和肖斯季诺区记录到的炮击最为频繁。俄军动用了火炮、无人机（包括FPV无人机）以及制导航空炸弹。

俄罗斯的袭击导致居民楼、交通工具、建筑物及民用基础设施遭受损毁。

具体而言：

在苏姆市辖区， 一辆交通工具和道路路面受损。

在波皮夫社区 ，一栋多户住宅楼、私人住宅、非住宅建筑、机械设备及民用基础设施设施均遭到破坏。

在克罗列维茨社区，一家咖啡 馆的场所及一处民用基础设施设施受损。

在格卢赫夫社区 ，一栋私人住宅和农用建筑被摧毁。此外，民用基础设施设施和一辆汽车也遭到损坏。

在塞雷迪诺-布德社区， 多栋私人住宅被摧毁。另有1栋私人住宅、1处非住宅场所、民用基础设施设施及1辆摩托车受损。

在肖斯季诺社区， 一处非住宅建筑和一处民用基础设施设施受损。

在埃斯曼社区， 一栋私人住宅被摧毁。

在兹诺布-诺夫哥罗德社区， 多栋私人住宅受损。

在斯韦斯卡社区 ，一栋私人住宅受损。

在扬皮尔社区 ，一处民用基础设施设施受损。

在沙利金社区，部分民用基础设施遭到破坏。

苏姆州军事行政管理局在Facebook上通报了这一情况。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭袭后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏姆州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。苏姆州军事行政当局负责人奥列格·格里戈罗夫表示，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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