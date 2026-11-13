Rosjanie przeprowadzili ponad 50 ataków na obwód sumski; są ofiary śmiertelne i ranni

W ciągu doby, od rana 12 listopada do rana 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków na 25 miejscowości w 14 gminach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów zginęły dwie osoby, a jedna osoba odniosła rany.

W gminie Seredyno-Budskiej w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginęło dwóch mężczyzn w wieku 57 i 47 lat. W gminie Sumskiej w wyniku ataku drona ranny został 56-letni mężczyzna.

Najwięcej ostrzałów odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim. Wojska rosyjskie używały artylerii, dronów, w tym dronów FPV, a także kierowanych bomb lotniczych.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzeniu i zniszczeniom uległy budynki mieszkalne, środki transportu, lokale oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

W szczególności:

W gminie Sumy uszkodzono pojazd i nawierzchnię drogową.

W gminie Popivka uszkodzeniu uległ wielorodzinny budynek mieszkalny, prywatne posesje, lokale niemieszkalne, sprzęt oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

W gminie Krolevets uszkodzono lokal kawiarni oraz obiekt infrastruktury cywilnej.

W gminie Hlukhiv zniszczono prywatny budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Uszkodzono również obiekty infrastruktury cywilnej oraz samochód.

W gminie Seredyno-Budzkiej zniszczono prywatne budynki mieszkalne. Uszkodzeniu uległ jeszcze jeden prywatny budynek mieszkalny, lokal niemieszkalny, obiekty infrastruktury cywilnej oraz motocykl.

W gminie Szostka uszkodzono lokal niemieszkalny oraz obiekt infrastruktury cywilnej.

W gminie Esma zniszczono prywatny dom mieszkalny.

W gminie Zno-Nowogród uszkodzono prywatne domy mieszkalne.

W gminie Sveska uszkodzony został prywatny dom mieszkalny.

W gminie Jampil uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej.

W gminie Szaligina uszkodzono obiekty infrastruktury cywilnej.

Informację tę podała Sumskia obwodowa administracja wojskowa na Facebooku.

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