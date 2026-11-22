В период с 16 по 21 ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, нефтеперекачивающая станция, Керченский мост, средства ПВО, склады и пункты управления. Всего за этот период украинские военные поразили восемь объектов нефтяной инфраструктуры России.

По данным ведомства, украинские силы в течение недели наносили удары не только по отдельным военным целям, но и по объектам, от которых зависит обеспечение российской армии. Речь идет о производстве и поставках топлива, перевозке военных грузов, работе беспилотников, противовоздушной обороне и ремонте техники.

Одним из главных направлений стали удары по нефтяной инфраструктуре России. Украинские военные последовательно атаковали предприятия, где производят топливо, нефтебазы и узлы, через которые сырье транспортируется на заводы.

Какие нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы подверглись атакам

В ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Под удар попали три установки первичной переработки нефти — АТ-4, АТ-5 и АТ-6, а также комплекс по производству автомобильного бензина. Мощность завода составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Его расположение делает предприятие важным для обеспечения российских войск на южном направлении и во временно оккупированном Крыму.

В тот же день украинские силы атаковали три нефтебазы в городе Азов Ростовской области. Под удар попали «Флеш Энерджи», «Транзит-Экспресс» и «Азовская». Эти предприятия выполняют различные функции. «Флеш Энерджи» хранит и поставляет нефтепродукты. «Транзит-Экспресс» работает как перевалочный терминал, где топливо могут перегружать с железнодорожного транспорта на автомобильный. «Азовская» обладает значительными возможностями для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Таким образом, под удар попали не только предприятия, где производят топливо, но и объекты, через которые его накапливают, распределяют и доставляют. В ночь на 17 ноября Силы обороны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане. Он расположен примерно в 1,5 тысячи километров от украинской границы и может перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и нефтехимическую продукцию. После удара на территории комплекса раздались взрывы и возник пожар. Также 17 ноября операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем сообщили о поражении завода «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфе. Он входит в состав Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, общая мощность которого составляет около 23,5 млн тонн нефти в год. В то же время степень повреждения самого завода еще требует отдельного подтверждения.

В ночь на 18 ноября украинские силы повторно атаковали Ильский НПЗ. Кроме того, под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным Генерального штаба ВСУ, на Ильском предприятии был поражен резервуарный парк, а на Афипском — установка по переработке нефти. Впоследствии появились уточненные данные о повреждениях Ильского завода. Один резервуар объемом 5 тысяч кубометров уничтожен, еще восемь резервуаров различной вместимости повреждены. Также пострадали участок нефтепровода, техническое и складское здания.

Еще одним важным объектом стала нефтеперекачивающая станция «Калейкино» вблизи Альметьевска в Республике Татарстан. Ее украинские военные поразили 19 ноября. Эта станция является одним из ключевых узлов российской нефтяной системы. Здесь принимают и смешивают нефть из разных регионов, а затем направляют её на нефтеперерабатывающие заводы и магистральный нефтепровод «Дружба».

По информации Генштаба, на территории станции «Калейкино-1» подтверждено поражение трех резервуаров. Один из них загорелся, еще два получили повреждения. Каждый резервуар может вместить до 50 тысяч кубометров нефти.

В Минобороны подчеркивают, что такие удары влияют не только на работу отдельного предприятия. Нефтеперекачивающие станции обеспечивают движение сырья между местами добычи, заводами и маршрутами дальнейшей транспортировки. Поэтому повреждение важных узлов может создавать дополнительные проблемы для всей нефтяной цепочки России.

Удары по Керченскому мосту и другим переправам

Отдельным направлением стали атаки на транспортные маршруты, по которым российская армия перевозит топливо, боеприпасы, вооружение и военную технику. В ночь на 16 ноября Силы обороны нанесли удар по Керченскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Россией. После атаки движение по мосту временно приостановили. Также сообщалось о повреждении конструкций и дорожного полотна.

В ночь на 17 ноября атака на мост продолжилась. Тогда появилась информация об обрушении автомобильной арки. В следующий раз мост атаковали в ночь на 19 ноября. На этот раз Ракетные войска во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны применили береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ «Нептун». По сообщению Генштаба, цель была поражена, движение по мосту перекрыто, а железнодорожное полотно получило повреждения.

Керченский мост остается одним из главных маршрутов, по которым Россия поставляет ресурсы в оккупированный Крым и на южное направление. По нему перевозят топливо, боеприпасы, вооружение и технику для российских войск.

В то же время это не единственный путь снабжения. В Минобороны пояснили, что нарушение работы моста увеличивает нагрузку на альтернативные маршруты и затрудняет планирование перевозок. «Важно и то, что Керченский мост не является единственным маршрутом снабжения российских войск. Однако нарушение его работы увеличивает нагрузку на альтернативные пути, затрудняет планирование перевозок и создает дополнительные логистические ограничения», — подчеркнули в ведомстве.

Украинские силы также атаковали другие переправы, которые использует российская армия. В частности, 15 ноября подтвердили повреждение автомобильных мостов через Северский Донец вблизи Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области. Еще раньше, 14 ноября, был поражен мост через Миусский лиман возле Лакедемоновки. В ночь на 18 ноября под удар попал автомобильный мост через Северский Донец вблизи Станицы Луганской. А в ночь на 21 ноября Генштаб сообщил о поражении еще одного автомобильного моста через эту реку в районе Луганска. Все эти операции направлены на то, чтобы затруднить перемещение российских военных, техники, топлива и боеприпасов.

Украинские силы атаковали российскую ПВО и системы управления

Еще одним направлением стали удары по средствам противовоздушной обороны, радарам, станциям радиоэлектронной борьбы и пунктам управления российских войск. 17 ноября Генеральный штаб сообщил о поражении десяти российских радаров и станций РЭБ. В частности, две станции радиоэлектронной борьбы были атакованы в районе Яковенково на временно оккупированной территории Крыма и вблизи Приазовского в Краснодарском крае.

Такие системы помогают российским войскам обнаруживать воздушные цели, отслеживать их и противодействовать украинским беспилотникам. Если эти средства выходят из строя, противнику сложнее своевременно обнаруживать воздушные угрозы и препятствовать полетам украинских дронов. 19 и в ночь на 20 ноября Силы обороны продолжили атаковать военные объекты России. В Брянской области был поражён зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2». Он предназначен для защиты военных и инфраструктурных объектов от воздушных атак, в частности беспилотников и ракет.

В районе Селидового Донецкой области украинские военные атаковали пункт управления беспилотниками российской армии. Такие центры отвечают за работу операторов, координацию полётов и применение дронов против украинских позиций и населённых пунктов. Кроме того, в районах Рубежного и Лисичанска Луганской области были поражены склады материально-технических средств российских подразделений. Вблизи Бердянска Запорожской области под удар попало место сосредоточения вооружения и военной техники.

Об ещё одном результате 20 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за одну ночь Силы обороны поразили три пусковые установки российских ракетных комплексов, предназначенных для применения баллистических ракет. На момент сообщения было подтверждено уничтожение одной установки, результаты по двум другим еще уточнялись.

В Минобороны подчеркнули, что это важно, поскольку Россия продолжает использовать баллистические ракеты для нанесения ударов по украинским городам, энергетическим и гражданским объектам. Поражение пусковых установок может ограничить возможности российской армии по подготовке и проведению таких атак. В ночь на 21 ноября украинские силы также атаковали склад боеприпасов российского подразделения вблизи Первомайского на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, были поражены пункты управления российских войск в районах Пришиба Запорожской области и Украинска Донецкой области.

Удары по ремонтным базам и авиации

Силы обороны атаковали и объекты, которые помогают российской армии восстанавливать поврежденную технику. В ночь на 18 ноября вблизи Хомутовки Курской области была поражена ремонтная база российских войск. На таких объектах ремонтируют бронетехнику, автомобили и другое военное имущество.

Повреждение ремонтных мощностей затрудняет возвращение техники в строй. Российским подразделениям приходится полагаться на другие ремонтные базы, что увеличивает нагрузку на них и может задерживать восстановление машин. Также 18 ноября Генштаб сообщил о результатах удара по российскому 123-му авиаремонтному заводу в Старой Руси Новгородской области. Сама атака была нанесена еще 10 ноября, но ее последствия удалось уточнить позже.

По подтвержденной информации, повреждены три военно-транспортных самолета российских воздушно-космических сил. Среди них — тяжелый самолет Ил-76. Военно-транспортная авиация нужна России для переброски военных, техники, грузов и других ресурсов на большие расстояния. Поэтому повреждение самолетов и ремонтных предприятий ограничивает возможности российской армии быстро восстанавливать авиатехнику и использовать ее для военных нужд.

Какого эффекта стремятся достичь украинские удары

В Министерстве обороны объясняют, что главная особенность операций 16–21 ноября — их комплексный характер. Украинские силы атаковали различные части российской военной системы, которые зависят друг от друга. Чтобы продолжать боевые действия, российской армии нужны топливо, боеприпасы, исправная техника, защищенные маршруты снабжения, связь, разведка и системы управления. Важную роль играет и противовоздушная оборона, которая прикрывает военные объекты и тыловую инфраструктуру.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и нефтеперекачивающим станциям могут создавать проблемы на различных этапах снабжения топливом — от производства до хранения и транспортировки. Это может затруднить снабжение российских войск и повлиять на экономические ресурсы, которые Россия использует для финансирования войны. Атаки на Керченский мост и другие переправы вынуждают российскую армию искать альтернативные маршруты и менять схемы перевозок. Из-за этого доставка военных грузов может потребовать больше времени и ресурсов.

Поражение комплексов ПВО, радаров и станций РЭБ ослабляет защиту российских объектов. Это может создавать дополнительные возможности для последующих украинских операций. В то же время атаки на пункты управления беспилотниками, склады и места сосредоточения техники могут нарушать координацию российских подразделений и сокращать их запасы. А удары по ремонтным базам и авиаремонтным предприятиям затрудняют восстановление поврежденной техники.

Все эти последствия взаимосвязаны. Проблемы с топливом сказываются на логистике, повреждение переправ затрудняет снабжение, а ослабление ПВО может сделать другие российские объекты более уязвимыми для новых атак. В Минобороны подчеркивают, что каждое поражение не означает автоматической остановки работы предприятия или полной потери Россией определенных военных возможностей. Масштабы повреждений и время, необходимое для восстановления, могут различаться. Однако совокупный эффект таких операций заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на защиту объектов, ремонт и поиск новых маршрутов снабжения.

Таким образом, в течение недели с 16 по 21 ноября Силы обороны Украины наносили удары не только по непосредственным военным целям, но и по инфраструктуре, которая помогает России продолжать войну. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы, транспортные маршруты, средства ПВО, склады, пункты управления и ремонтные мощности. О результатах операций 22 ноября сообщило Министерство обороны Украины.

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