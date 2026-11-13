52-letni mieszkaniec obwodu czerkaskiego został poinformowany o podejrzeniu o zdradę stanu popełnioną w warunkach stanu wojennego. Według danych śledztwa mężczyzna współpracował z przedstawicielem państwa agresora i przekazywał mu informacje wywiadowcze za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Organy ścigania ustaliły, że we wrześniu i październiku 2026 roku podejrzany przesyłał rosyjskiemu kuratorowi informacje o obiektach infrastruktury krytycznej w Kijowie. Ponadto śledził lokalizację i przemieszczanie się ukraińskich oddziałów wojskowych oraz sprzętu, a następnie przekazywał te dane przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej.

Na wniosek prokuratora, postanowieniem sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe oraz nadzór operacyjny prowadzi USBU w obwodzie czernihowskim.

Uwaga: zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa w Czernihowie. Wcześniej Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych. Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, zakładów zbrojeniowych i terminali pocztowych.

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