Rosyjska mobilna grupa ogniowa próbowała zestrzelić ukraiński dron uderzeniowy B-2 przy użyciu broni strzeleckiej, jednak nie udało jej się go zatrzymać. Dron kontynuował lot i uderzył w wojskową ciężarówkę przeciwnika.

Moment ataku został uchwycony na filmie, który opublikowano w sieci.

Zauważając zbliżającego się drona, rosyjscy żołnierze otworzyli do niego ogień z broni ręcznej. Pomimo próby przechwycenia ukraiński dron uniknął trafienia i dotarł do celu.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-70.mp4

W rezultacie B-2 zaatakował ciężarówkę rosyjskich okupantów.

Spadochroniarze zniszczyli punkt dowodzenia rosyjskimi dronami Molniya w rejonie Huliaipole.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły w magazyny amunicji i dronów Federacji Rosyjskiej, punkt dowodzenia na Krymie oraz obiekty oddziału Rubikon.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie siły zbrojne wykryły i zniszczyły rosyjski przeciwlotniczy kompleks rakietowy „Buk-M1”, którego okupanci używali do zwalczania ukraińskiego lotnictwa.

Czytaj nas na