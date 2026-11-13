Film: Ukraiński dron B-2 przedarł się przez ogień rosyjskiej grupy mobilnej
Rosyjska mobilna grupa ogniowa próbowała zestrzelić ukraiński dron uderzeniowy B-2 przy użyciu broni strzeleckiej, jednak nie udało jej się go zatrzymać. Dron kontynuował lot i uderzył w wojskową ciężarówkę przeciwnika.
Moment ataku został uchwycony na filmie, który opublikowano w sieci.
Zauważając zbliżającego się drona, rosyjscy żołnierze otworzyli do niego ogień z broni ręcznej. Pomimo próby przechwycenia ukraiński dron uniknął trafienia i dotarł do celu.
W rezultacie B-2 zaatakował ciężarówkę rosyjskich okupantów.
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Przypomnijmy, że w ciągu dnia 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na kilka ważnych obiektów wojskowych rosyjskich okupantów. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
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