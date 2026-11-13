Видео: Украинский дрон B-2 прорвался сквозь огонь российской мобильной группы

Российская мобильная огневая группа пыталась сбить украинский ударный беспилотник B-2 из стрелкового оружия, однако не смогла его остановить. Дрон продолжил полет и поразил военный грузовик противника.

Момент атаки попал на видео, которое было опубликовано в сети.

Заметив приближение беспилотника, российские военные открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Несмотря на попытку перехвата, украинский дрон избежал поражения и достиг цели.

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В результате B-2 атаковал грузовик российских оккупантов.

Десантники уничтожили пункт управления российскими Молниями на Гуляйпольском направлении.

ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов и дронов РФ, пункту управления в Крыму и объектам подразделения Рубикон.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в течение 21 октября и в ночь на 22 октября нанесли успешные удары по нескольким важным военным объектам российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», который оккупанты использовали для противодействия украинской авиации.

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