Rosyjski atak na infrastrukturę krytyczną w obwodzie czernihowskim spowodował śmierć dwóch osób

14 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury krytycznej w mieście Mena w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku zginęło dwóch mężczyzn, a kolejna osoba, która odniosła obrażenia, przebywa w szpitalu.

Informację tę podał na Facebooku szef Koryukowskiej Rady Administracji Okręgowej Pawło Miroszniczenko.

„Dzisiaj około godziny 16:00 Rosjanie zaatakowali dronem obiekt infrastruktury krytycznej w Mena. W wyniku wrogiego ataku zginęło dwóch lokalnych mężczyzn w wieku 42 i 45 lat” – czytamy w komunikacie.

Szef Rady Administracji Rejonowej w Koryukivce dodał, że obrażenia odniósł również 33-letni mężczyzna, który przebywa obecnie w placówce medycznej.

Przypomnijmy, że w Kijowie szczątki rosyjskich dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach.

W Zaporożu liczba ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22.

Rosyjski atak na Pawłograd pochłonął jedną ofiarę śmiertelną, a liczba rannych wzrosła do dziesięciu.

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