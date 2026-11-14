Według stanu na 10 listopada 2026 r. w miejscowościach rejonu Kramatorska, w których ogłoszono obowiązkową ewakuację, pozostawało 1273 dzieci. Mają one zostać ewakuowane wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi – poinformował przewodniczący Administracji Obwodowej w Doniecku Wadim Filaskin.

Według słów Wadima Filaszkina od początku obowiązkowej ewakuacji, która rozpoczęła się 7 kwietnia 2023 roku, z wyznaczonych miejscowości obwodu donieckiego ewakuowano około 23 tysięcy dzieci. Ogółem w 400 miejscowościach obwodu udało się zabrać wszystkie osoby niepełnoletnie. Zapewnił, że przede wszystkim prowadzi się pracę wyjaśniającą z rodzicami i tłumaczy się im, dlaczego dzieci muszą opuścić niebezpieczny obszar.

Jeśli rodzina nie jest w stanie samodzielnie zorganizować wyjazdu, towarzyszą jej oddziały „Biały Anioł” i „Feniks”. Odwożą one rodziny do centrum tranzytowego, gdzie można uzyskać pomoc materialną, medyczną i społeczną. Tam również pomaga się w znalezieniu mieszkania i zorganizowaniu przeprowadzki do bezpieczniejszych regionów Ukrainy.

Jeśli natomiast rodzice kategorycznie odmawiają wyjazdu, ukrywają dzieci i świadomie narażają je na niebezpieczeństwo, prawo przewiduje mechanizm odebrania dzieci z takich rodzin.

Według szefa Obwodnej Administracji Państwowej dzieci te nie pozostają następnie bez opieki. Przez pewien czas opiekują się nimi pracownicy socjalni, którzy równolegle poszukują najbliższych krewnych na Ukrainie, którzy mogliby przejąć opiekę nad dzieckiem. W wyjątkowych przypadkach dziecko może zostać tymczasowo umieszczone w rodzinnym domu dziecka – do czasu, aż rodzice zgodzą się na ewakuację.

Źródło: Glavkom

Ukraina przygotowuje nowe misje humanitarne w celu ewakuacji obywateli przy wsparciu Melanii Trump – Lubinec.

Wcześniej Lubinec ogłosił dodatkową ewakuację z Oleszok i okolicznych wsi.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszok.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszok, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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