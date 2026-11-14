截至2026年11月10日，克拉马托尔斯克区已宣布实施强制疏散的各居民点中，仍有1273名儿童滞留。顿涅茨克州行政管理局局长瓦迪姆·菲拉什金表示，这些儿童应与父母或法定监护人一同撤离。

瓦迪姆·菲拉什金表示，自2023年4月7日强制疏散开始以来，已有约2.3万名儿童从顿涅茨克州指定的居民点被疏散。 该州共有400个居民点已成功疏散所有未成年人。他强调，首先会对家长进行宣传疏导，解释为何儿童必须撤离危险区域。

如果家庭无法自行安排撤离，“白天使”和“凤凰”行动小组将提供护送。他们将家庭送至中转中心，在那里可以获得物资、医疗和社会援助。 该中心还会协助寻找住所，并安排搬迁至乌克兰更安全的地区。

如果父母坚决拒绝撤离，藏匿孩子并故意使其处于危险之中，法律规定了从这类家庭中带走孩子的机制。

据地区行政管理局负责人介绍，此后这些儿童不会被置于无人看管的状态。一段时间内，社会工作者将负责照料他们，同时在乌克兰境内寻找最亲近的亲属，由其接管孩子的监护权。 在特殊情况下，儿童可能会被暂时安置在家庭式儿童之家，直到父母同意撤离为止。

来源：Glavkom

乌克兰正在筹备新的 humanitarian missions，以在梅拉尼娅·特朗普的支持下疏散公民——卢比涅茨表示。

此前，卢比涅茨曾宣布将从奥列什基及周边村庄进行额外疏散。

回顾此前，梅拉尼娅·特朗普曾对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，已向其送达了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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