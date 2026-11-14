По состоянию на 10 ноября 2026 года в населённых пунктах Краматорского района, где объявлена обязательная эвакуация, оставались 1273 ребёнка. Их должны вывезти вместе с родителями или законными представителями, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По словам Вадима Филашкина, с начала обязательной эвакуации, которая стартовала 7 апреля 2023 года, из определённых населённых пунктов Донецкой области вывезли около 23 тысяч детей. В целом в 400 населенных пунктах области удалось эвакуировать всех несовершеннолетних. Он заверил, что в первую очередь с родителями проводят разъяснительную работу и объясняют, почему детям необходимо уехать с опасной территории.

Если семья не может организовать выезд самостоятельно, её сопровождают подразделения «Белый ангел» и «Феникс». Они доставляют семьи в транзитный центр, где можно получить материальную, медицинскую и социальную помощь. Там также помогают найти жилье и организовать переезд в более безопасные регионы Украины.

Если же родители категорически отказываются уезжать, скрывают детей и сознательно подвергают их опасности, законодательство предусматривает механизм изъятия детей из таких семей.

По словам руководителя ОГА, после этого детей не оставляют без присмотра. Некоторое время о них заботятся социальные работники, параллельно ищут ближайших родственников в Украине, которые могли бы взять ребенка под опеку. В исключительных случаях ребёнка могут временно разместить в детском доме семейного типа — до тех пор, пока родители не согласятся на эвакуацию.

Источник: Главком

Украина готовит новые гуманитарные миссии для эвакуации граждан при поддержке Мелании Трамп — Лубинец.

Ранее Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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