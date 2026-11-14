Rosjanie wystrzelili rakietę w kierunku Pawłogrodu, są ranni
W ciągu dnia 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały rakietą miasto Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzenia uszkodzono infrastrukturę mieszkaniową, a trzy osoby odniosły rany.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku (DOR) Mykoła Łukaszuk.
„Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Pawłograd. Trzy osoby odniosły obrażenia, wśród nich 7-letni chłopiec” – czytamy w komunikacie.
Przewodniczący DOR dodał, że w wyniku ataku uszkodzone zostały budynki wielorodzinne, placówka edukacyjna oraz przedszkole.
Przypomnijmy, że w wyniku porannego i popołudniowego ataku Rosji na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.
W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.
13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.