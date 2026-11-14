Rosjanie wystrzelili rakietę w kierunku Pawłogrodu, są ranni

W ciągu dnia 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały rakietą miasto Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzenia uszkodzono infrastrukturę mieszkaniową, a trzy osoby odniosły rany.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku (DOR) Mykoła Łukaszuk.

„Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Pawłograd. Trzy osoby odniosły obrażenia, wśród nich 7-letni chłopiec” – czytamy w komunikacie.

Przewodniczący DOR dodał, że w wyniku ataku uszkodzone zostały budynki wielorodzinne, placówka edukacyjna oraz przedszkole.

Przypomnijmy, że w wyniku porannego i popołudniowego ataku Rosji na Kijów 14 listopada szczątki dronów znaleziono co najmniej w dwóch dzielnicach stolicy.

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami bojowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość dronów, jednak część z nich dotarła do celów.

13 listopada rosyjscy najeźdźcy przeprowadzili atak na stację benzynową w obwodzie czernihowskim.

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