Zelenski opowiedział o taktyce precyzyjnych ataków Rosji na sektor energetyczny poszczególnych regionów
Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.
„Od początku września najwięcej uderzeń i trafień odnotowano właśnie w obwodzie dnieprowskim: 131 trafień. Sto dwadzieścia pięć – w obwodzie kijowskim. Ponad sto trafień – w obwodach żytomierskim i sumskim” – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski na swoim kanale w Telegramie.
Głowa państwa dodała, że obecnie trwają intensywne prace naprawcze w obwodzie dniepropetrowskim i zaporoskim, a także zapowiedziała dodatkowe nadzwyczajne wsparcie energetyczne ze strony Komisji Europejskiej dla najbardziej dotkniętych gmin.
Źródło: Zełenski w Telegramie.
15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.
Od początku listopada rosyjskie wojska ponad 310 razy zaatakowały obiekty energetyczne na Ukrainie. Na dzień 12 listopada prawie 700 tysięcy rodzin pozostawało bez prądu.