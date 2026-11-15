Zelenski opowiedział o taktyce precyzyjnych ataków Rosji na sektor energetyczny poszczególnych regionów

Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.

„Od początku września najwięcej uderzeń i trafień odnotowano właśnie w obwodzie dnieprowskim: 131 trafień. Sto dwadzieścia pięć – w obwodzie kijowskim. Ponad sto trafień – w obwodach żytomierskim i sumskim” – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski na swoim kanale w Telegramie.

Głowa państwa dodała, że obecnie trwają intensywne prace naprawcze w obwodzie dniepropetrowskim i zaporoskim, a także zapowiedziała dodatkowe nadzwyczajne wsparcie energetyczne ze strony Komisji Europejskiej dla najbardziej dotkniętych gmin.

Źródło: Zełenski w Telegramie.

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.

Od początku listopada rosyjskie wojska ponad 310 razy zaatakowały obiekty energetyczne na Ukrainie. Na dzień 12 listopada prawie 700 tysięcy rodzin pozostawało bez prądu.

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