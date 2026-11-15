Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов

Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и на протяжении нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.

«Больше всего с начала сентября ударов и попаданий пришлось именно на Днепровскую область: 131 попадание. Сто двадцать пять — в Киевской области. Более сотни попаданий — в Житомирской и Сумской областях», — сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства добавил, что в настоящее время продолжаются интенсивные восстановительные работы в Днепропетровской и Запорожской областях, а также анонсировал дополнительную чрезвычайную энергетическую поддержку от Еврокомиссии для наиболее пострадавших общин.

Источник: Зеленский в Telegram.

15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.

С начала ноября российские войска более 310 раз атаковали энергетические объекты Украины. По состоянию на 12 ноября без электричества оставались почти 700 тысяч семей.

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