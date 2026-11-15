Atak Rosji dotknął salon samochodowy Volkswagena w obwodzie kijowskim

W wyniku ostrzału wroga 15 listopada uszkodzeniu uległo centrum dealerskie Volkswagena „Porsche Zachid”, w związku z czym tymczasowo zawiesiło ono działalność.

Jak poinformowano w firmie, na szczęście wszyscy pracownicy i zespół centrum dealerskiego byli bezpieczni. Z powodu skutków ostrzału centrum obecnie tymczasowo nie działa. Zespół pracuje obecnie nad usunięciem skutków zdarzenia i obiecuje poinformować o przywróceniu pełnego funkcjonowania centrum dealerskiego.

Źródło: Volkswagen Porsche Zachód Kijów.

15 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zniszczono magazyny zbożowe oraz budynek oficjalnego centrum motoryzacyjnego Mercedes-Benz w Odessie.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego ranny został mężczyzna, któremu szybko udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

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