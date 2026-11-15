Atak Rosji dotknął salon samochodowy Volkswagena w obwodzie kijowskim
W wyniku ostrzału wroga 15 listopada uszkodzeniu uległo centrum dealerskie Volkswagena „Porsche Zachid”, w związku z czym tymczasowo zawiesiło ono działalność.
Jak poinformowano w firmie, na szczęście wszyscy pracownicy i zespół centrum dealerskiego byli bezpieczni. Z powodu skutków ostrzału centrum obecnie tymczasowo nie działa. Zespół pracuje obecnie nad usunięciem skutków zdarzenia i obiecuje poinformować o przywróceniu pełnego funkcjonowania centrum dealerskiego.
Źródło: Volkswagen Porsche Zachód Kijów.
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