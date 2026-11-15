Nagła śmierć rosyjskiego dyktatora Władimira Putina nie gwarantuje trwałego pokoju dla Ukrainy i krajów Europy. Odpowiednią symulację przyszłości Rosji przeprowadził amerykański ośrodek analityczny Rand Corporation, a szczegółami badania podzielił się ukraiński wojskowy i działacz społeczny Jurij Fedorenko.

Zgodnie z modelowanym scenariuszem, jeśli Putin umrze z przyczyn naturalnych w styczniu 2027 roku, władzę w Federacji Rosyjskiej może przejąć wysoki rangą przedstawiciel służb specjalnych – hipotetyczny „generał FSB”. Nowy przywódca Kremla może zdecydować się na zamrożenie wojny z Ukrainą już w kwietniu 2027 roku, po czym do stycznia 2028 roku skoncentruje się na polityce wewnętrznej i zakrojonych na szeroką skalę czystkach kadrowych.

Jednocześnie analitycy ostrzegają, że po umocnieniu reżimu w kraju Rosja może ponownie uciec się do agresji zewnętrznej. Według obliczeń Rand Corporation w maju 2030 roku możliwy jest scenariusz hybrydowy przeciwko Estonii: Kreml może zainspirować zamieszki w przygranicznym Narwie pod pretekstem ochrony ludności rosyjskojęzycznej i wprowadzić regularne siły zbrojne. Zgodnie z modelem Sojusz Północnoatlantycki zastosuje artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, po czym w czerwcu rozpoczną się działania zbrojne na pełną skalę między siłami Federacji Rosyjskiej a NATO, które zakończą się ogłoszeniem rozejmu do stycznia 2031 roku.

Komentując wyniki badania, Jurij Fedorenko podkreślił, że dla Ukrainy takie zachowanie agresora nie jest niczym nowym, jednak część zachodnich elit dopiero teraz zaczyna zdawać sobie sprawę ze skali zagrożenia. Jego zdaniem prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa demokratycznego świata nie powinno być oczekiwanie na zmianę władzy w Rosji, lecz połączenie wysiłków sojuszników w celu przeciwdziałania agresji oraz budowa nowej architektury bezpieczeństwa.

Źródło: Jurij Fedorenko na Facebooku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie: specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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