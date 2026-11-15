Моделирование Rand Corporation показало, остановит ли смерть Путина войну

Внезапная смерть российского диктатора Владимира Путина не гарантирует длительного мира Украине и странам Европы. Соответствующее моделирование будущего России провел американский аналитический центр Rand Corporation, а подробностями исследования поделился украинский военный и общественный деятель Юрий Федоренко.

Согласно смоделированному сценарию, если Путин умрёт от естественных причин в январе 2027 года, власть в РФ может перейти к высокопоставленному представителю спецслужб — условному «генералу ФСБ». Новый глава Кремля может пойти на замораживание войны против Украины уже в апреле 2027 года, после чего сосредоточится на внутренней политике и масштабных кадровых чистках до января 2028 года.

В то же время аналитики предупреждают, что после укрепления режима внутри страны Россия может вновь прибегнуть к внешней агрессии. По расчетам Rand Corporation, в мае 2030 года возможен гибридный сценарий против Эстонии: Кремль может спровоцировать беспорядки в приграничном Нарве под предлогом защиты русскоязычного населения и ввести регулярные войска. Согласно модели, Североатлантический альянс применит статью 5 Вашингтонского договора, после чего в июне начнутся полномасштабные боевые действия между силами РФ и НАТО, которые завершатся объявлением перемирия до января 2031 года.

Комментируя результаты исследования, Юрий Федоренко подчеркнул, что для Украины такое поведение агрессора не является новым, однако части западных элит до сих пор приходится осознавать масштабы угрозы. По его убеждению, настоящим залогом безопасности демократического мира должно стать не ожидание смены власти в РФ, а объединение усилий союзников для противодействия агрессии и построение новой архитектуры безопасности.

Источник: Юрий Федоренко в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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