Моделювання Rand Corporation показало, чи зупинить смерть путіна війну

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Раптова смерть російського диктатора Володимира Путіна не гарантує тривалого миру Україні та країнам Європи. Відповідне моделювання майбутнього Росії провів американський аналітичний центр Rand Corporation, а деталями дослідження поділився український військовий і громадський діяч Юрій Федоренко.

Згідно зі змодельованим сценарієм, якщо Путін помре з природних причин у січні 2027 року, владу в РФ може перебрати високопоставлений представник спецслужб — умовний «генерал ФСБ». Новий очільник Кремля може піти на замороження війни проти України вже у квітні 2027 року, після чого зосередиться на внутрішній політиці та масштабних кадрових чистках до січня 2028 року.

Водночас аналітики попереджають, що після зміцнення режиму всередині країни Росія може знову вдатися до зовнішньої агресії. За розрахунками Rand Corporation, у травні 2030 року можливий гібридний сценарій проти Естонії: Кремль може інспірувати заворушення у прикордонній Нарві під приводом захисту російськомовного населення та ввести регулярні війська. Згідно з моделлю, Північноатлантичний альянс задіє статтю 5 Вашингтонського договору, після чого у червні почнуться повномасштабні бойові дії між силами РФ і НАТО, які завершаться оголошенням перемир'я до січня 2031 року.

Коментуючи результати дослідження, Юрій Федоренко наголосив, що для України така поведінка агресора не є новою, проте частині західних еліт досі доводиться усвідомлювати масштаби загрози. На його переконання, справжньою запорукою безпеки демократичного світу має стати не очікування зміни влади в РФ, а об'єднання зусиль союзників для протидії агресії та побудова нової архітектури безпеки.

Джерело: Юрій Федоренко у фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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