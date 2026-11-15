俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的猝死并不能保证乌克兰和欧洲各国能获得持久的和平。美国智库兰德公司（Rand Corporation）针对俄罗斯的未来进行了相关模拟分析，乌克兰军事和公共事务活动家尤里·费多连科分享了该研究的细节。

根据模拟情景，如果普京于2027年1月因自然原因去世，俄罗斯联邦的权力可能会由一名高级情报机构代表——假设为“FSB将军”——接管。 这位克里姆林宫的新掌权者可能早在2027年4月就冻结对乌克兰的战争，此后将专注于国内政治，并进行大规模的人事清洗，直至2028年1月。

与此同时，分析人士警告称，在巩固国内政权后，俄罗斯可能会再次发动对外侵略。 根据兰德公司（Rand Corporation）的推算，2030年5月可能出现针对爱沙尼亚的混合战争情景：克里姆林宫可能以保护讲俄语人口为借口，在边境城市纳尔维煽动骚乱，并派遣正规军介入。 根据该模型，北大西洋公约组织将援引《华盛顿条约》第5条，随后在6月，俄罗斯联邦与北约部队之间将爆发全面军事冲突，并最终于2031年1月前宣布停火。

在评论该研究结果时，尤里·费多连科强调，对于乌克兰而言，侵略者的这种行为并非新鲜事，但部分西方精英至今仍需认识到这一威胁的严重性。 他坚信，保障民主世界安全的真正保障，不应是期待俄罗斯政权更迭，而是盟国齐心协力抵御侵略并构建新的安全架构。

来源：尤里·费多连科在Facebook上的发文。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，未来五年内，俄军可能会袭击某个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前声称，俄罗斯虽“准备好”与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标实施先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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