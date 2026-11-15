W sobotę, 14 listopada, wojska rosyjskie nie prowadziły działań szturmowych na kierunkach Wielkoburluckim i Kupiańskim we wschodniej części obwodu charkowskiego, próbując zamiast tego wprowadzić żołnierzy w głąb ukraińskich linii obronnych. Siły obronne aktywnie przeciwdziałały tym próbom i nadal osłabiają siły wroga wzdłuż całej linii starcia.

Jednocześnie na północy obwodu charkowskiego, na kierunku południowo-słobożańskim, ukraińscy obrońcy w ciągu ostatniej doby odparli wrogie ataki w pobliżu Tichogo, a także w kierunku wsi Ochrimówka, Grafskie i Mykołajówka.

Źródło: Grupowanie Sił Połączonych na swoim kanale Telegram.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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