+6° Киев +6° Варшава +8° Вашингтон
$ 45.39 € 50.02 zł 11.36
$ 45.39 € 50.02 zł 11.36
+6° Киев +6° Варшава +8° Вашингтон
Новости Война c рф

Оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл

UA NEWS 15 Ноября 2026 15:37
Оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл

В субботу, 14 ноября, российские войска не проводили штурмовых операций на Великобурлуцком и Купянском направлениях на востоке Харьковской области, зато пытались проникнуть личным составом вглубь украинских оборонительных позиций. Силы обороны активно противодействовали этим попыткам и продолжают изматывать врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В то же время на севере Харьковской области, на южно-слобожанском направлении, украинские защитники за прошедшие сутки отразили вражеские штурмы вблизи Тихого, а также в направлении сел Охримовка, Графское и Николаевка.

Источник: Группировка объединенных сил в своем Telegram-канале.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию. 
 
Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города. 
Читай нас в
Загружай наше приложение