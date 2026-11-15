Оккупанты не проводили штурмов на востоке Харьковской области, но пытались проникнуть в тыл

В субботу, 14 ноября, российские войска не проводили штурмовых операций на Великобурлуцком и Купянском направлениях на востоке Харьковской области, зато пытались проникнуть личным составом вглубь украинских оборонительных позиций. Силы обороны активно противодействовали этим попыткам и продолжают изматывать врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В то же время на севере Харьковской области, на южно-слобожанском направлении, украинские защитники за прошедшие сутки отразили вражеские штурмы вблизи Тихого, а также в направлении сел Охримовка, Графское и Николаевка.

Источник: Группировка объединенных сил в своем Telegram-канале.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен двух российских военных из разведывательного подразделения. В ходе операции они также изъяли документы и средства связи, которые могут содержать важную разведывательную информацию.

Константиновка Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы оккупации города.

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