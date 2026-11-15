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Okupanci zaatakowali infrastrukturę cywilną w Odessie

UA NEWS 15 listopada 2026 16:35
Okupanci zaatakowali infrastrukturę cywilną w Odessie

W niedzielę, 15 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę, w wyniku czego uszkodzona została infrastruktura miasta. Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak.

Jak powiedział, w miejscu trafienia zapaliły się samochody. Obecnie odpowiednie służby ustalają dokładne skutki i szczegóły ataku wroga.

Źródło: Siergiej Lysak, szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim. 

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

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