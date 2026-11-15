Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы

В воскресенье, 15 ноября, российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего была повреждена инфраструктура города. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в месте попадания загорелись автомобили. В настоящее время профильные службы устанавливают точные последствия и детали вражеской атаки.

Источник: Начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Днём 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области.

Российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

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