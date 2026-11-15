1. В Краматорске российские дроны дважды атаковали пожарную часть

Днём 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. В результате атак был повреждён забор и загорелся служебный автомобиль спасателей. Личный состав не пострадал, пожар уже ликвидирован.

По данным ведомства, российские войска дважды в течение дня атаковали территорию подразделения ГСЧС. В результате ударов была повреждена ограда пожарной части, а один из служебных автомобилей загорелся. Спасатели самостоятельно ликвидировали возгорание. По информации ГСЧС, никто из личного состава не получил ранений.

Несмотря на российскую атаку, спасатели продолжают выполнять свою работу и реагировать на вызовы в городе. В ГСЧС отмечают, что удары по пожарно-спасательным подразделениям создают дополнительную опасность для людей, которые ежедневно помогают пострадавшим от обстрелов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Российские войска атаковали беспилотниками автомобили коммунального предприятия в Краматорске, в результате чего двое работников погибли, а один получил тяжелые ранения.

Днём 4 ноября российские военные нанесли авиационный удар по Краматорской общине Донецкой области. В результате атаки погибли две женщины, ещё одна получила ранения.

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