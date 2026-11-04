Російська авіація вдарила по Краматорській громаді, загинули дві жінки

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Вдень 4 листопада російські військові завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.

"О 15:50, з застосуванням двох ФАБ-250, ворог вдарив по приватному сектору Ясногірки", - зазначив Гончаренко.

Загинули жінки 1978 і 1973 років народження. Також зазнала поранень жінка 1979 року народження.

Пошкоджені шість житлових будинків.

Про це начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці.

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