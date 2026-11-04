Російська авіація вдарила по Краматорській громаді, загинули дві жінки
Вдень 4 листопада російські військові завдали авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок атаки загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.
"О 15:50, з застосуванням двох ФАБ-250, ворог вдарив по приватному сектору Ясногірки", - зазначив Гончаренко.
Загинули жінки 1978 і 1973 років народження. Також зазнала поранень жінка 1979 року народження.
Пошкоджені шість житлових будинків.
Про це начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці.
Росіяни скинули чотири авіабомби на передмістя Краматорська, є загибла та поранені.
Росіяни обстріляли Краматорськ, є загибла та поранений.
Російські окупанти перетворюють Краматорськ на руїни – Bloomberg.
Російські війська вранці 23 червня атакували FPV-дронами житлову забудову Краматорська та Дружківки на Донеччині.