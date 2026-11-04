Російський дрон убив чоловіка в Антонівці на Херсонщині

Вдень 4 листопада російський безпілотник атакував Антонівку на Херсонщині. Унаслідок удару загинув чоловік, який дістав травми, несумісні з життям. Його особу наразі встановлюють.

Про загибель місцевого жителя повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, російські війська атакували Антонівку близько 16:00. «Близько 16:00 російські терористичні війська вбили в Антонівці людину», — написав Шанько.

Чоловік зазнав тяжких травм унаслідок удару ворожого безпілотника. Отримані поранення виявилися смертельними. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив у Фейсбуці.

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів четверо місцевих жителів дістали поранення.

Упродовж минулої доби, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів Херсонської області постраждали семеро людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читай нас у