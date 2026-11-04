На Херсонщині внаслідок російських ударів постраждали четверо людей

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів четверо місцевих жителів дістали поранення.

«За даними слідства, 4 листопада армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини артилерією та дронами різних типів», - ідеться у повідомленні.

Станом на 17:30 зафіксовано, що внаслідок російської агресії отримали поранення четверо цивільних.

За даними прокуратури, від ворожого дрона та артилерійських атак у Херсоні та Комишанах постраждали троє людей. Ще один цивільний в обласному центрі дістав травм внаслідок вибуху міни.

Херсонська ОВА, зокрема, інформувала, що орієнтовно о 12:30 російські війська з артилерії обстріляли селище Комишани. Через ворожий удар постраждала 82-річна жінка. Вона дістала уламкові поранення тулуба та кінцівок. А близько 10:40 росіяни вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл 60-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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