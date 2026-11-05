ЗСУ зірвали кілька наступальних операцій російської армії – ISW

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Протягом останніх кількох діб російські війська намагалися просунутися вперед одразу на кількох ділянках фронту. Однак Сили оборони України успішно протидіяли атакам противника та зірвали плани російської армії щодо проведення наступальних операцій.

Російські війська продовжували наступати на півночі Сумської області 3 та 4 листопада, однак не змогли досягти успіхів через контратаки ЗСУ на північний схід від Сум. За даними джерела, яке висвітлює діяльність російського Північного угруповання військ, 4 листопада окупанти активізували штурми в напрямку Миропілля.

Водночас джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ РФ, спростувало твердження про встановлення російського контролю над Зарічним на північний схід від Лимана. За його інформацією, населений пункт залишається спірною "сірою зоною", де російські підрозділи намагаються закріпитися.

На схід від Слов'янська та Краматорська російські війська також атакували 3 та 4 листопада, проте не просунулися. Українські захисники проводили контратаки вздовж південного берега Сіверського Дінця та на південний схід від Слов'янська.

Найбільшу активність російські війська продемонстрували на Костянтинівсько-Дружківському напрямку. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 3-4 листопада окупанти здійснили там 24 штурми. Це найбільша кількість атак на окремому напрямку за цей період.

Водночас на сусідньому Добропільському напрямку інтенсивність російських атак знизилася. Раніше окупанти зосереджували там основні зусилля щонайменше з 1 серпня 2026 року.

На Добропільському напрямку російські війська продовжували наступальні дії 3 та 4 листопада, але не досягли просування через контратаки українських сил.

На півдні України російські війська також не змогли просунутися. Зокрема, 3 та 4 листопада окупанти атакували на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Українські захисники контратакували на південь від Оріхова.

Про це повідомляється з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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