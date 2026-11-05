ВСУ сорвали несколько наступательных операций российской армии — ISW

В течение последних нескольких суток российские войска пытались продвинуться вперёд сразу на нескольких участках фронта. Однако Силы обороны Украины успешно противостояли атакам противника и сорвали планы российской армии по проведению наступательных операций.

Российские войска продолжали наступать на севере Сумской области 3 и 4 ноября, однако не смогли добиться успехов из-за контратак ВСУ к северо-востоку от Сум. По данным источника, освещающего деятельность российской Северной группировки войск, 4 ноября оккупанты активизировали штурмы в направлении Мирополья.

В то же время источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, опроверг утверждение об установлении российского контроля над Заречным к северо-востоку от Лимана. По его информации, населенный пункт остается спорной «серой зоной», где российские подразделения пытаются закрепиться.

К востоку от Славянска и Краматорска российские войска также наносили удары 3 и 4 ноября, однако не продвинулись. Украинские защитники проводили контратаки вдоль южного берега Северского Донца и к юго-востоку от Славянска.

Наибольшую активность российские войска продемонстрировали на Константиновско-Дружковском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 3–4 ноября оккупанты совершили там 24 штурма. Это наибольшее количество атак на отдельном направлении за этот период.

В то же время на соседнем Добропольском направлении интенсивность российских атак снизилась. Ранее оккупанты сосредотачивали там основные усилия как минимум с 1 августа 2026 года.

На Добропольском направлении российские войска продолжали наступательные действия 3 и 4 ноября, но не смогли продвинуться из-за контратак украинских сил.

На юге Украины российские войска также не смогли продвинуться. В частности, 3 и 4 ноября оккупанты атаковали на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Украинские защитники контратаковали к югу от Орехова.

Об этом сообщается со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

ВСУ продвинулись в Сумской и Донецкой областях и сорвали наступления россиян, — ISW

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

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Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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