Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 ноября: на фронте произошло 188 столкновений

За прошедшие сутки, 5 ноября, на фронте было зафиксировано 188 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении — там украинские защитники отразили 16 штурмов.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам скопления личного состава и техники, четырем артиллерийским системам и трем пунктам управления беспилотниками противника.

Потери российских захватчиков за сутки составили 2440 человек. Украинские защитники также уничтожили два танка, восемь боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, шесть средств противовоздушной обороны, восемь наземных робототехнических комплексов, 1395 беспилотников, 673 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

за прошедшие сутки российские войска нанесли два авиационных удара с применением четырёх управляемых авиабомб. Кроме того, противник осуществил 185 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили четыре атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Малой Вовчей, а также в районах Охримовки и Вовчанских Хуторов.

На Купянском направлении

Российские войска провели две штурмовые операции. Противник атаковал в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении

Силы обороны отразили три атаки противника. Оккупанты пытались вклиниться в украинскую оборону в направлениях Ставков и Дибровы, а также в районе Заречного.

На Славянском направлении

Российские войска совершили две атаки в районах Юрковки и Николаевки.

На Краматорском направлении

За прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении

Зафиксировано 11 атак российских войск. Захватчики вели наступательные действия в районах Константиновки и Степановки, а также в направлении Роскошного.

На Покровском направлении

Российские войска совершили 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Вольного и Молодецкого, а также в направлениях Кучерового Яра, Доброполья, Святогоровки, Сергеевки и Новопавловки.

На Александровском направлении

За прошедшие сутки российские войска штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении

Украинские защитники отразили девять атак противника. Российские войска пытались продвинуться в направлениях Егоровки, Косовцево и Горкого, а также вблизи Доброполья.

На Ореховском направлении

Российские войска совершили одну атаку в направлении Лукьяновского.

На Приднепровском направлении

За прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб обновил данные о потерях РФ на фронте по состоянию на 6 ноября.

167 боевых столкновений за день — наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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