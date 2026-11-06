W ciągu ostatniej doby, 5 listopada, na froncie odnotowano 188 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim — tam ukraińscy obrońcy odparli 16 szturmów.

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy zadały ciosy dwóm obszarom skupiska personelu i sprzętu, czterem systemom artyleryjskim oraz trzem punktom dowodzenia dronami przeciwnika.

Straty rosyjskich najeźdźców w ciągu doby wyniosły 2440 osób. Ukraińscy obrońcy zniszczyli również dwa czołgi, osiem bojowych pojazdów opancerzonych, 54 systemy artyleryjskie, sześć środków obrony przeciwlotniczej, osiem naziemnych kompleksów robotycznych, 1395 dronów, 673 pojazdy oraz pięć jednostek sprzętu specjalnego wroga.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły dwa naloty z użyciem czterech kierowanych bomb lotniczych. Ponadto przeciwnik przeprowadził 185 ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości, w tym pięć z użyciem rakietowych systemów ognia salwowego.

Na kierunku południowo-slobozhańskim

Ukraińskie oddziały odparły cztery ataki wroga. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w kierunku Małej Wołczej, a także w rejonach Ochrimówki i Wołczańskich Chutorów.

Na kierunku kupiańskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły dwie akcje szturmowe. Wróg zaatakował w kierunku Radkivki.

Na kierunku Liman

Siły obronne odparły trzy ataki wroga. Okupanci próbowali przebić się przez ukraińską linię obrony w kierunku Stawków i Dibrowy, a także w rejonie Zaricznego.

Na kierunku słowiańskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w rejonach Jurkivki i Mykołaivki.

Na kierunku Kramatorska

W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynów

Odnotowano 11 ataków rosyjskich sił zbrojnych. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonach Kostiantynówki i Stepanówki, a także w kierunku Rozkisznego.

Na kierunku Pokrowskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły 16 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu Wilnego i Młodeckiego, a także w kierunku Kuczerowego Jaru, Dobropola, Swiatohorówki, Siergiiwki i Nowopawłówki.

Na kierunku Aleksandrowskim

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie przeprowadzały działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipilskim

Ukraińscy obrońcy odparli dziewięć ataków wroga. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w kierunku Jegorówki, Kosowcewego i Girkiego, a także w pobliżu Dobropola.

Na kierunku Orichów

Wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak w kierunku Łukjanowskiego.

Na kierunku przydnieprowskim

W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji na froncie według stanu na 6 listopada.

167 starć bojowych w ciągu dnia — najgoręcej było na kierunku Pokrowskim.

Żołnierze sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadu przeprowadzili w obwodzie sumskim siedmiotygodniową operację o nazwie „Czebureczna”. W tym czasie ukraińscy żołnierze pokrzyżowali plany ofensywne wojsk rosyjskich, oczyścili 642 hektary terenu i zlikwidowali ponad setkę okupantów. Kolejnych 29 rosyjskich żołnierzy trafiło do niewoli.

Na kierunku Pokrowskim wojska rosyjskie kontynuują masowe ataki, wysyłając do przodu duże siły piechoty. Nie udaje im się jednak przełamać linii obrony Sił Obronnych.

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