在过去24小时内（11月5日），前线共记录到188起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向发动的攻击最为猛烈——乌克兰守军在那里击退了16次突袭。

过去24小时内，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了两个人员和装备集结区、四套火炮系统以及三个敌方无人机指挥点。

俄罗斯侵略者过去24小时的伤亡人数为2440人。乌克兰守军还摧毁了敌方两辆坦克、八辆装甲战车、54套火炮系统、六套防空系统、八套地面机器人系统、 1395架无人机、673辆汽车及5台敌方特种装备。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向

过去24小时内，俄军发动了两次空袭，投掷了4枚制导炸弹。 此外，敌军还对乌克兰军队阵地和居民点进行了185次炮击，其中5次使用了火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军的四次进攻。占领军试图向马洛亚沃奇亚方向推进，并在奥赫里米夫卡及沃夫恰ンス基胡托尔地区发动进攻。

在库皮扬斯克方向

俄军发动了两次突击行动。敌军在拉德基夫卡方向发动了进攻。

在利曼方向

乌军成功击退了敌军的三次进攻。占领军试图在斯塔夫基和迪布罗瓦方向，以及扎里奇内地区突破乌军防线。

在斯洛维扬斯克方向

俄军在尤尔基夫卡和尼古拉耶夫卡地区发动了两次进攻。

在克拉马托尔斯克方向

过去24小时内，敌军未发动突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

记录到俄军发动了11次袭击。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡和斯特帕诺夫卡地区以及罗兹基什内方向展开了进攻行动。

在波克罗夫斯克方向

俄军发动了16次攻击。占领军试图在维尔诺和莫洛德茨基附近，以及库切罗沃亚尔、多布罗皮利亚、斯维亚托戈夫卡、谢尔吉耶夫卡和诺沃帕夫洛夫卡方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向

过去24小时内，俄军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向

乌克兰守军击退了敌军的9次进攻。俄军试图在叶戈罗夫卡、科西夫采沃和吉尔科方向，以及多布罗皮利亚附近推进。

在奥里霍夫方向

俄军在卢基扬诺夫斯基方向发动了一次进攻。

在第聂伯河方向

过去24小时内，敌军未实施突击行动。

来源：总参谋部

此前，总参谋部更新了截至11月6日俄军在前线的伤亡数据。

当天共发生167次交火——其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

情报总局特种部队在苏梅州开展了一项名为“切布雷奇纳”的为期七周的行动。 在此期间，乌克兰士兵挫败了俄军的进攻计划，清剿了642公顷的区域，并消灭了超过百名占领军。另有29名俄军士兵被俘。

在波克罗夫斯克方向，俄军继续发动大规模强攻，向前投入大量步兵。然而，他们未能突破乌克兰国防军的防线。

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