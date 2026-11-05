W ciągu ostatnich kilku dni wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód na kilku odcinkach frontu jednocześnie. Jednak Siły Obronne Ukrainy skutecznie przeciwdziałały atakom wroga i pokrzyżowały plany armii rosyjskiej dotyczące przeprowadzenia operacji ofensywnych.

Wojska rosyjskie kontynuowały ofensywę na północy obwodu sumskiego w dniach 3 i 4 listopada, jednak nie odniosły sukcesu z powodu kontrataków Sił Obronnych Ukrainy na północny wschód od Sum. Według źródła śledzącego działania rosyjskiego Północnego Grupowania Wojsk, 4 listopada okupanci zintensyfikowali ataki w kierunku Myropilla.

Jednocześnie źródło powiązane z Zachodnim Grupowaniem Sił Zbrojnych RF zaprzeczyło twierdzeniom o przejęciu przez Rosję kontroli nad Zaricznym na północny wschód od Limana. Według tych informacji miejscowość ta pozostaje spornym „szarym obszarem”, w którym rosyjskie oddziały próbują się umocnić.

Na wschód od Słowiańska i Kramatorska wojska rosyjskie również przeprowadzały ataki 3 i 4 listopada, jednak nie zdołały posunąć się naprzód. Ukraińscy obrońcy przeprowadzali kontrataki wzdłuż południowego brzegu Siverskiego Donca oraz na południowy wschód od Słowiańska.

Największą aktywność rosyjskie wojska wykazały na kierunku Kostiantynów–Druzhkivka. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w dniach 3–4 listopada okupanci przeprowadzili tam 24 szturmy. Jest to największa liczba ataków na jednym kierunku w tym okresie.

Jednocześnie na sąsiednim kierunku Dobropilskim intensywność rosyjskich ataków spadła. Wcześniej okupanci skupiali tam swoje główne siły co najmniej od 1 sierpnia 2026 roku.

Na kierunku Dobropilskim wojska rosyjskie kontynuowały działania ofensywne 3 i 4 listopada, ale nie zdołały osiągnąć postępów z powodu kontrataków sił ukraińskich.

Na południu Ukrainy wojska rosyjskie również nie zdołały posunąć się naprzód. W szczególności 3 i 4 listopada okupanci przeprowadzili ataki na kierunku Huliaipilskim oraz w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Ukraińscy obrońcy przeprowadzili kontrataki na południe od Orichowa.

Informacje te pochodzą z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się naprzód w obwodach sumskim i donieckim oraz powstrzymały natarcia Rosjan — ISW

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Czytaj nas na