Czterech rosyjskich okupantów, którzy uciekli z niewoli, porwało mieszkańca rejonu Izium i pod groźbą broni zmusiło go, by zawiózł ich w kierunku linii frontu. Przed uwolnieniem mężczyzny grozili, że zabiją go wraz z rodziną, jeśli poinformuje o tym zdarzeniu.

Według danych śledztwa do zdarzenia doszło latem 2026 roku. Czterech żołnierzy Federacji Rosyjskiej o pseudonimach Lesnik, Magadan, Puma i Ibrahim po ucieczce z niewoli przybyło do prywatnej posesji we wsi Podwysokie.

Uzbrojeni okupanci wtargnęli na podwórze i, grożąc gospodarzowi bronią, zmusili go do zajęcia miejsca za kierownicą własnego samochodu. Mężczyzna miał zawieźć ich w kierunku linii frontu, skąd planowali powrócić do rosyjskich oddziałów.

Przez całą drogę mieszkaniec wsi znajdował się na celowniku karabinu automatycznego i pistoletu. Kiedy w samochodzie zaczęło brakować paliwa, skręcił w stronę wsi Słabunówka.

Na wyjeździe z miejscowości Rosjanie porzucili samochód. Wcześniej grozili kierowcy, że wrócą i zastrzelą go wraz z rodziną, jeśli opowie o porwaniu.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Charkowie.

Wcześniej w sieci pojawiła się fałszywa informacja o ucieczce uzbrojonych jeńców w obwodzie charkowskim: Siły Zbrojne Ukrainy zareagowały na tę dezinformację.

Żołnierze Sił Specjalnych (SSO) wzięli do niewoli rosyjskiego żołnierza przebranego w mundur Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto w pobliżu Wołczanska schwytany Rosjanin pomógł w ewakuacji ciała poległego żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy.

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