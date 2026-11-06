四名从战俘营逃脱的俄罗斯占领军士兵劫持了一名伊久姆区居民，并持枪威胁，强迫他开车载他们前往前线方向。 在释放该男子之前，他们威胁称，如果他将此事告知他人，就将杀害他及其家人。

据调查显示，该事件发生于2026年夏季。四名代号分别为莱斯尼克、马加丹、普马和伊布拉希姆的俄罗斯军人，在逃离战俘营后，抵达了皮德维索克村的一处私人住宅。

这些武装占领者闯入院内，用武器威胁房主，强迫他坐进自己的车里。 这名男子被要求将他们送往交战线方向，他们计划从那里返回俄罗斯部队。

在整个行程中，这位当地居民始终处于自动步枪和手枪的瞄准之下。当车内燃油即将耗尽时，他转向了斯拉布尼夫卡村方向。

在驶出该村时，俄罗斯人弃车而去。此前，他们曾威胁司机称，若他将遭劫持一事透露出去，他们就会回来将他及其家人枪杀。

这一消息由哈尔科夫州检察院公布。

此前，网络上曾流传关于哈尔科夫地区武装俘虏逃脱的虚假消息：乌克兰武装部队对此进行了回应。

特种作战部队士兵俘获了一名身着乌克兰武装部队军装的俄罗斯军人。

此外，在沃夫恰ンス克附近，一名被俘的俄罗斯人协助疏散了一名阵亡的乌克兰武装部队士兵的遗体。

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