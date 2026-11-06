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Российские военные сбежали из плена в Харьковской области и похитили местного жителя

UA NEWS 06 Ноября 2026 14:30
Российские военные сбежали из плена в Харьковской области и похитили местного жителя

Четверо российских оккупантов, сбежавших из плена, захватили жителя Изюмского района и под угрозой оружия заставили его везти их в сторону фронта. Перед тем как отпустить мужчину, они пригрозили убить его вместе с семьёй, если он сообщит об этом происшествии.

 

По данным следствия, инцидент произошел летом 2026 года. Четверо военнослужащих РФ с позывными Лесник, Магадан, Пума и Ибрагим после побега из плена прибыли в частный дом в селе Подвысокое.

Вооруженные оккупанты ворвались во двор и, угрожая хозяину оружием, заставили его сесть за руль собственного автомобиля. Мужчина должен был отвезти их в направлении линии боевого столкновения, откуда они планировали вернуться к российским подразделениям.

На протяжении всей поездки местный житель находился под прицелом автомата и пистолета. Когда топливо в автомобиле начало заканчиваться, он свернул в сторону села Слабуновка.

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На выезде из населенного пункта россияне оставили машину. Перед этим они пригрозили водителю, что вернутся и расстреляют его вместе с семьей, если он расскажет о захвате.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее в сети распространили фейк о побеге вооруженных пленных в Харьковской области: в ВСУ отреагировали на эту провокацию.

Бойцы ССО взяли в плен российского военного, переодетого в форму ВСУ.

Также под Волчанском пленный россиянин помог эвакуировать тело погибшего бойца ВСУ.

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