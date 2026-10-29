Відео: під Вовчанськом полонений росіянин допоміг евакуювати тіло загиблого бійця ЗСУ

Оператори батальйону «Воля» 57-ї окремої мотопіхотної бригади провели майже добову операцію з евакуації тіла загиблого українського військового на околицях Вовчанська. Для цього залучили російського військовополоненого, якого захопили за допомогою дрона.

За інформацією батальйону, евакуаційна група не могла безпечно дістатися до місця, де перебувало тіло українського захисника. Спочатку росіянина взяли в полон за допомогою безпілотника Mavic із гучномовцем.

Згодом його підвели до загиблого воїна, а дрон «Вампір» скинув евакуаційні ноші. За їхньою допомогою полонений зміг вивезти тіло з небезпечної ділянки.

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У батальйоні наголосили, що повернення загиблих захисників є обов’язком перед їхніми родинами, які мають змогу гідно попрощатися з близькими та поховати їх.

Джерело: батальйон «Воля» 57-ї ОМПБр (YouTube)

Операція «Вівальді» та інші контрнаступальні дії українських військ у 2026 році дали змогу Україні перехопити оперативну ініціативу на всій лінії фронту й фактично зупинити просування російської армії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які також заявили про знищення великої російської дивізії під час операції.

Третій армійський корпус оприлюднив відео з екшн-камер бійців, які брали участь у четвертому сезоні військової операції «Вівальді». У результаті успішного маневру українських сил російські окупанти потрапили в оточення, зазнали втрат і змушені були масово відступати або здаватися в полон.

Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.