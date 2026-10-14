Україна повернула ще 101 км² території під час операції Вівальді — Білецький

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Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

Про це повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький.

Як зазначається, упродовж четвертого етапу операції «Вівальді» противник втратив близько 3000 військових, а Україна повернула 101 км² території.

Операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла у стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, що призвело до хаосу.

«Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий», — заявив Білецький.

За весь час операції Україна повернула під повний контроль 16 населених пунктів і звільнила 277 км² території. Втрати противника, за наведеними даними, становлять 8000 військових РФ.

Операцію проводили бійці Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС «KRAKEN¹⁶⁵⁴», а також придані підрозділи: 66-та ОМБр, 3-й прикордонний загін, 10-й мобільний прикордонний загін «Дозор», тактичні групи 8-го полку ССО, «Lasar's Group» НГУ, К2 СБС та безпілотні підрозділи ЦСО «А».

Джерело: Андрій Білецький

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