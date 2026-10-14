Украина вернула ещё 101 км² территории в ходе операции «Вивальди» — Билецкий

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодцы. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил в своем обращении бригадный генерал Андрей Билецкий.

Как отмечается, в ходе четвертого этапа операции «Вивальди» противник потерял около 3000 военнослужащих, а Украина вернула 101 км² территории.

Операция, начавшаяся с ликвидации российской инфильтрации, переросла в стремительное и масштабное наступление. Дезориентированные оккупанты начали терять контроль над подразделениями, что привело к хаосу.

«Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать её в клещи, а также защитили трассу Харьков — Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки «Запад» и заставили её перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Вузловой», — заявил Билецкий.

За всё время операции Украина вернула под полный контроль 16 населённых пунктов и освободила 277 км² территории. Потери противника, по приведённым данным, составляют 8000 военнослужащих РФ.

Операцию проводили бойцы Третьей штурмовой бригады, 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ и 21-го ОПБпС «KRAKEN¹⁶⁵⁴», а также приданные подразделения: 66-я ОМБр, 3-й пограничный отряд, 10-й мобильный пограничный отряд «Дозор», тактические группы 8-го полка ССО, «Lasar's Group» НГУ, К2 СБС и беспилотные подразделения ЦСО «А».

Источник: Андрей Билецкий

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