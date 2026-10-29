Operatorzy z batalionu „Wolja” należącego do 57. oddzielnej brygady motopiechotnej przeprowadzili trwającą prawie dobę operację ewakuacji zwłok poległego ukraińskiego żołnierza na obrzeżach Wołczanska. W tym celu wykorzystano rosyjskiego jeńca wojennego, którego schwytano przy pomocy drona.

Według informacji przekazanych przez batalion, grupa ewakuacyjna nie mogła bezpiecznie dotrzeć do miejsca, w którym znajdowały się szczątki ukraińskiego żołnierza. Najpierw Rosjanina pojmano przy pomocy drona Mavic wyposażonego w głośnik.

Następnie zaprowadzono go do ciała poległego żołnierza, a dron „Wampir” zrzucił nosze ewakuacyjne. Dzięki nim jeniec mógł wynieść ciało z niebezpiecznego obszaru.

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W batalionie podkreślono, że sprowadzenie ciał poległych obrońców jest obowiązkiem wobec ich rodzin, które dzięki temu mają możliwość godnego pożegnania bliskich i pochowania ich.

Źródło: batalion „Wola” 57. OMPB (YouTube)

Operacja „Vivaldi” oraz inne działania kontratakowe ukraińskich sił zbrojnych w 2026 roku pozwoliły Ukrainie przejąć inicjatywę operacyjną na całej linii frontu i faktycznie zatrzymać natarcie armii rosyjskiej. Poinformowali o tym analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW), którzy stwierdzili również, że podczas operacji zlikwidowano dużą rosyjską dywizję.

Trzeci korpus armii opublikował nagrania z kamer akcji żołnierzy, którzy brali udział w czwartym sezonie operacji wojskowej „Vivaldi”. W wyniku udanego manewru sił ukraińskich rosyjscy okupanci zostali otoczeni, ponieśli straty i zostali zmuszeni do masowego odwrotu lub poddania się.

Trzeci korpus armii wraz z przydzielonymi mu oddziałami wyzwolił kolejne trzy miejscowości — Zieloną Dolinę, Lipowe i Kolodzieże. Według dowódcy korpusu Andrieja Bileckiego, podczas nowego etapu operacji „Vivaldi” siły ukraińskie odzyskały 101 km² terytorium, a armia rosyjska straciła około 3 tysięcy żołnierzy.