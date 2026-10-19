Відео: бійці Третього корпусу показали бої та полонених під час операції Вівальді

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Третій армійський корпус оприлюднив відео з екшн-камер бійців, які брали участь у четвертому сезоні військової операції «Вівальді». У результаті успішного маневру українських сил російські окупанти потрапили в оточення, зазнали втрат і змушені були масово відступати або здаватися в полон.

У зачистці позицій та ліквідації останніх осередків опору противника брали участь штурмові групи Третьої штурмової бригади, 60-ї та 125-ї ОМБр, 3-го окремого розвідувального батальйону, а також підрозділи 66-ї ОМБр і 33-го окремого штурмового полку. На опублікованих кадрах зафіксовано контактні бої, звільнення населених пунктів Липове, Зелена Долина та Колодязі, а також взяття в полон російських військових та африканських найманців.

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Відео Третій армійський корпус оприлюднив у соцмережах.

Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

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