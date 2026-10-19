Видео: бойцы Третьего корпуса показали боевые действия и пленных в ходе операции «Вивальди»

Третий армейский корпус опубликовал видео с экшн-камер бойцов, участвовавших в четвёртом сезоне военной операции «Вивальди». В результате успешного маневра украинских сил российские оккупанты оказались в окружении, понесли потери и были вынуждены массово отступать или сдаваться в плен.

В зачистке позиций и ликвидации последних очагов сопротивления противника принимали участие штурмовые группы Третьей штурмовой бригады, 60-й и 125-й ОМБр, 3-го отдельного разведывательного батальона, а также подразделения 66-й ОМБр и 33-го отдельного штурмового полка. На опубликованных кадрах запечатлены контактные бои, освобождение населенных пунктов Липовое, Зеленая Долина и Колодцы, а также взятие в плен российских военных и африканских наемников.

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Видео Третий армейский корпус опубликовал в соцсетях.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.

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