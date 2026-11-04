W październiku armia rosyjska straciła ponad 54 tysiące żołnierzy, z czego 13 624 – w strefie odpowiedzialności ugrupowania wojskowego „Azow” w obwodzie donieckim. W ten sposób na ten odcinek frontu przypadała około jedna czwarta wszystkich strat rosyjskich sił okupacyjnych w ciągu miesiąca.

„Łączne straty Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w październiku wyniosły ponad 54 tysiące żołnierzy. Jedną czwartą z nich, a mianowicie 13 624 żołnierzy, przeciwnik stracił w strefie odpowiedzialności grupowania wojsk „Azow” w obwodzie donieckim” – czytamy w komunikacie.

Według danych wojskowych codzienne straty rosyjskich wojsk sięgają liczebności batalionu i nadal rosną.

„Dziękujemy wszystkim jednostkom, które przyczyniły się do tego wspólnego sukcesu” – dodano w korpusie.

Informację tę podał 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” na Telegramie.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tysiąca żołnierzy zabitych i ciężko rannych – poinformowało Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które udało się zająć rosyjskim wojskom okupacyjnym w tym samym okresie.

Ukraińscy żołnierze po raz trzeci ewakuowali rannego kolegę z pola bitwy za pomocą systemu bezzałogowego StarGate firmy SkyFall.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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