Artylerzysta z 40. brygady opowiedział o zniszczeniu wrogiego czołgu podczas próby manewru
26-letni Dmytro, żołnierz 40. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej im. Księcia Witolda, opowiedział o przypadku zniszczenia rosyjskiej techniki pancernej.
Jak twierdzi, podczas ostrzału skupiska wrogich pojazdów pocisk artyleryjski trafił w rosyjski czołg, który wyjechał z lasu i próbował przejechać między dwoma już uszkodzonymi jednostkami technicznymi.
Obecnie żołnierz zamienił obsługę działa artyleryjskiego na sterowanie ciężkim dronem uderzeniowym Nemesis, za pomocą którego niszczy podziemne pozycje i schronienia okupantów.
Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.
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