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Artylerzysta z 40. brygady opowiedział o zniszczeniu wrogiego czołgu podczas próby manewru

UA NEWS 05 listopada 2026 17:33
Artylerzysta z 40. brygady opowiedział o zniszczeniu wrogiego czołgu podczas próby manewru

26-letni Dmytro, żołnierz 40. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej im. Księcia Witolda, opowiedział o przypadku zniszczenia rosyjskiej techniki pancernej. 

Jak twierdzi, podczas ostrzału skupiska wrogich pojazdów pocisk artyleryjski trafił w rosyjski czołg, który wyjechał z lasu i próbował przejechać między dwoma już uszkodzonymi jednostkami technicznymi. 

Obecnie żołnierz zamienił obsługę działa artyleryjskiego na sterowanie ciężkim dronem uderzeniowym Nemesis, za pomocą którego niszczy podziemne pozycje i schronienia okupantów.

Źródło: Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

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