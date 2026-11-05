Артиллерист 40-й бригады рассказал о поражении вражеского танка во время попытки маневра

26-летний Дмитрий, военнослужащий 40-й отдельной артиллерийской бригады имени князя Витовта, рассказал о случае поражения российской бронетехники.

По его словам, во время обстрела скопления вражеских машин артиллерийский снаряд попал в российский танк, который выскочил из леса и пытался проехать между двумя уже поврежденными единицами техники.

В настоящее время военнослужащий перешел с артиллерийской пушки на управление тяжелым ударным беспилотником Nemesis, с помощью которого уничтожает подземные позиции и укрытия оккупантов.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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