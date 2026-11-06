Число погибших в результате авиаудара по Комышувасе возросло до 53

Число погибших в результате российского авиаудара по Комышувасе Запорожского района, нанесённого 2 ноября, возросло до 53 человек.

Поисково-спасательная операция на месте падения авиабомбы ФАБ-3000 продолжается уже пятые сутки. Спасатели продолжают расчищать завалы и искать людей.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Правоохранительные органы установили местонахождение семи человек, с которыми родственники потеряли связь после российской авиационной атаки на поселок Комышуваха в Запорожской области, произошедшей 2 ноября.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

В Комышувахе жителей призвали эвакуироваться после обстрела РФ авиабомбами

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