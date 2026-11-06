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Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku nalotu na Komyshuvasę wzrosła do 53

UA NEWS 06 listopada 2026 11:37
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku nalotu na Komyshuvasę wzrosła do 53

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nalotu na Komyshuvasę w rejonie zaporoskim, który miał miejsce 2 listopada, wzrosła do 53 osób. 

Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu uderzenia bomby lotniczej FAB-3000 trwa już piątą dobę. Ratownicy nadal rozbierają gruzy i poszukują ludzi.

Poinformował o tym pełniący obowiązki zastępcy przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

Organy ścigania ustaliły miejsce pobytu siedmiu osób, z którymi krewni stracili kontakt po rosyjskim ataku lotniczym na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim, który miał miejsce 2 listopada.

Atak na Komyshuwakh może okazać się najkrwawszym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

W Komyszuwacie wezwano mieszkańców do ewakuacji po ostrzale przez Rosję bombami lotniczymi

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